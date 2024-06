Juliane und Christian Brych sind aufgebrochen zum zweiten Teil ihrer Weltreise, die bis in den Himalaya führen soll. Wie im Vorjahr ist ihnen das Wetter bislang nicht wohlgesonnen. Welche Orte die Bernburger bisher besucht haben.

Bikerpaar aus Bernburg wird in Osteuropa von Unwettern verfolgt

Zum Start ihrer Motorrad-Weltreise "Bernride" besuchte Christian Brych mit seiner Frau Oma und Opa in Rustenbeck in der Altmark.

Im Osten nichts Neues: So lassen sich in Anlehnung an den Antikriegs-Roman „Im Westen nichts Neues“ die bisherigen Wettererlebnisse von Juliane und Christian Brych beschreiben. Wie im Vorjahr wird das Ehepaar aus Bernburg auch im zweiten Teil seiner Motorrad-Weltreise „Bernride“ von Unwettern regelrecht durch Europa verfolgt. Auf der Tour gen Osten Richtung Himalaya erlebten die Biker bislang nur selten trockene Tage. Ihre Abenteuerlust ist dennoch ungebrochen.