Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biendorf/MZ. - „Die Chemie hat sofort gestimmt“, erinnert sich Biendorfs Ortsbürgermeister Uwe Cisewski an seine erste Begegnung mit seiner Amtskollegin Peggy Freyler aus Biendorf im Landkreis Rostock. Uwe Cisewski war mit seiner Frau auf dem Weg in den Urlaub an die Ostsee, als er spontan dem Ort Biendorf, der in der Nähe Ostseebäder Rerik und Kühlungsborn liegt, einen Besuch abstattete. Peggy Freyler nahm sich sofort Zeit und in gut anderthalb Stunden unternahm sie mit ihren Besuchern eine kleine Rundreise durch die weitläufige, zirka 41 Quadratkilometer große Gemeinde, die aus insgesamt 13 Ortsteilen besteht.