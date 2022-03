Bianca Herm steigt bei der Bernburger Salus-Praxis als Internistin ein

Bernburg/MZ/tad - Die im Bernburger Gesundheitszentrum Postcarré ansässige Salus-Praxis erweitert ihr ambulantes Versorgungsangebot. Wie der Betreiber mitteilte, nimmt mit Bianca Herm ab Montag, 4. April eine hausärztlich tätige Internistin ihre Arbeit in der Friedensallee 10 auf.

Studium in Magdeburg

Die landeseigene Salus gGmbH gewann mit der 34-Jährigen eine Fachärztin für Innere Medizin, die ihr Medizinstudium an der Universität Magdeburg vor neun Jahren erfolgreich abgeschlossen hat. Anschließend erwarb die junge Frau während ihrer Zeit als Assistenzärztin und im Zuge der Facharztausbildung vielfältige berufspraktische Erfahrungen in klinischen Einrichtungen der Gesundheitsversorgung.

Unter dem Dach der Salus-Praxis trägt Bianca Herm künftig zur hausärztlichen Diagnostik und Behandlung in der Region bei. Ihre Sprechzeiten sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, außerdem montags von 13 bis 14 Uhr, dienstags von 13 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Stationen in Schönebeck und Bad Salzelmen

Aufgewachsen ist die Medizinerin in Calbe. Am Friedrich-Schiller-Gymnasium ihrer Heimatstadt legte Bianca Herm ihr Abitur ab, um anschließend an der Medizinischen Fakultät der Universität Magdeburg Humanmedizin studiert. Schon während ihres Studiums begeisterte sie sich aufgrund der Vielfalt des Fachgebietes für die Innere Medizin und absolvierte das Wahlfach im Praktischen Jahr in einer Allgemeinmedizinischen Praxis Osterweddingen. Nach der Approbation als Ärztin im Jahr 2013 war die heimatverbundene junge Frau zunächst in der Inneren Klinik des Ameos-Krankenhauses Schönebeck tätig. Um weitere Facetten des Berufes kennenzulernen und sich weiterzubilden, absolvierte sie das letzte Jahr ihrer Facharztausbildung in der Rehabilitationsklinik Bad Salzelmen. Dort wusste sie insbesondere den Erwerb tiefgreifenderer Kenntnisse in der Hämatologie und Onkologie, in der Pneumologie sowie in der Sozialmedizin zu schätzen.

Bianca Herm, die mit ihrem Mann und den beiden Kindern gern im Salzlandkreis lebt, möchte ihren Patienten mit Rat und Tat zur Seite stehen: „Ich freue mich auf die neue berufliche Herausforderung bei der Salus-Praxis in Bernburg.“

Termine über Telefon

Die Salus-Praxis GmbH wurde im Jahr 2006 gegründet, um in enger Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt zur Verbesserung und Sicherung der Leistungsangebote im ambulanten Sektor beizutragen. Außer in Bernburg ist die Gesellschaft mit fachärztlichen Sprechstunden und fachtherapeutischen Leistungen in Magdeburg, Klötze, Stendal, Pretzsch und Uchtspringe präsent. Dabei sind die Fachgebiete Psychiatrie und Neurologie ebenso vertreten wie zum Beispiel die Innere Medizin im Rahmen hausärztlicher Tätigkeit, Radiologie, psychologische Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, arbeitet die Praxis nach telefonischer Terminvereinbarung. Konsultationen bei Bianca Herm können ab sofort wochentags von 8 bis 11.30 Uhr unter Telefon 03471/34 48 88 vereinbart werden.

Weitere Informationen gibt’s auch im Internet unter www.saluspraxis.de