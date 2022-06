Bernburgs Finanzdezernentin will in den Chefsessel

Die Linken nominieren Silvia Ristow für das Amt der Oberbürgermeisterin der Stadt. Was Mitglieder an der 58-Jährigen schätzen.

Henriette Krebs (links) gratuliert Silva Ristow zur Nominierung. Nach dem Ende der Amtszeit von Oberbürgermeister Henry Schütze (parteilos), der nicht wieder antritt, will die Finanzdezernentin in den Chefsessel rücken.

Bernburg - Silvia Ristow ist nun die offizielle Kandidatin der Linkspartei, die am 26. September ins Rennen um das Amt des Bernburger Oberbürgermeisters geht. Sie ist am Donnerstagabend mit 100 Prozent der Stimmen der Mitgliederversammlung nominiert worden. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt“, hatte die 58-jährige Bernburgerin vor dem Beginn der Versammlung gesagt. Nach der Wahl merkte man ihr an, wie erleichtert sie war. „Ich bin über das Ergebnis sehr froh“, sagte die Finanzdezernentin der Stadtverwaltung und nahm die Glückwünsche entgegen.