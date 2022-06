Nach der Absage des Heele-Christ-Marktes kommen Saalestädter doch noch in den Genuss eines Weihnachtsmarkts mit Glühwein und Pilzpfanne.

Viele per Hand gefertigte Weihnachtsdekorationen aus Polen zeigt Helena Wójtowicz in der Adventsausstellung im großen Saal der Schifferklause.

Bernburg/MZ - Glühweinduft und ein drehendes Kinderkarussell in Bernburg - damit hätten die Einwohner der Saalestadt nach den Absagen vom Heele-Christ-Markt und der Klosterweihnacht wohl nicht mehr gerechnet. Möglich machen soll das aber Bernburgs erste Wiesenweihnacht auf dem Campingplatz Schifferklause, direkt am Saaleufer. „Wir versuchen, es so schön weihnachtlich wie möglich zu machen“, sagt Betreiber Dominik Sommer.