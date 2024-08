Bernburg/MZ. - Der Zwist um die Legitimation des Stadtrat-Mandats von Jacqueline Krätschmann geht in die zweite Runde. Nachdem der Rat auf Empfehlung der Bernburger Stadtverwaltung – dem Arbeitgeber der Hort-Leiterin – einen Hindernisgrund für die Ausübung des Mandats feststellte (die MZ berichtete), legte die 50-Jährige wie angekündigt Widerspruch ein. Über diesen muss der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 3. September, entscheiden. In welche Richtung das Pendel dann ausschlagen wird, deutete sich schon bei der gemeinsamen Beratung von Finanz- und Hauptausschuss am Donnerstag an.

