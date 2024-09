Bernburg/MZ. - Beinahe hätte Petrus den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht: Den ganzen Dienstagvormittag hatte es in Strömen geregnet und damit waren die Aussichten für den Sponsorenlauf der Freien Sekundarschule Bernburg auf dem PSV-Sportplatz nicht besonders gut. Aber die Veranstalter waren von Anfang an zuversichtlich. „Wir haben gewusst, dass es rechtzeitig wieder aufhört“, sagte Angela Kreiser, Geschäftsführerin der Freien Sekundarschule Bernburg.

„Geht nicht um Schnelligkeit“

Und tatsächlich schlossen sich die Himmelsschleusen gut eine halbe Stunde vor dem Start und zeitweise schien am Nachmittag sogar die Sonne, so dass der mittlerweile dritte Sponsorenlauf stattfinden konnte. Zahlreiche Läufer drehten Runde um Runde auf dem Sportplatz, um Euros „Für ein schönes Bernburg“ zu sammeln. Dabei konnte jeder sein eigenes Tempo wählen. „Hier geht es nicht um Schnelligkeit, sondern darum, möglichst viele Runden zu laufen, egal, wie“, betonte Kreiser. Viele Schüler hatten sich dabei im Vorfeld Sponsoren gesucht, die den sportlichen Einsatz honorierten, manchmal sogar die eigenen Eltern. Die Hälfte der Einnahmen kommen der Stadt Bernburg zugute: Für das Geld sollen weitere Bäume im Stadtgebiet gepflanzt werden. „Einzelne Klassen sollen dann jeweils die Patenschaft übernehmen“, erläuterte Kreiser. Die andere Hälfte fließt in die Schule. Eine zusätzliche Prämie für die Klassenkasse gab es für diejenigen, die die meisten Runden auf dem PSV-Sportplatz absolvierten. „Das ist eine tolle Idee“, fand Normen Strohmeyer, der zusammen mit seinem Sohn Louis einige Runden lief. „Es ist eine schöne Sache für Bernburg“, so Strohmeyer.

Fast 1.200 Kilometer

Am Ende waren alle Teilnehmer zusammen 2.994 Runden gelaufen - und hatten dabei rund 1.198 Kilometer zurückgelegt. Angela Kreiser freute sich über die große Resonanz. „Wir sind stolz, dass sich so viele am Lauf beteiligt haben“, sagte die Geschäftsführerin der Freien Sekundarschule. Fast alle 140 Schüler hätten sich beteiligt, und das freiwillig, wie Angela Kreiser betonte. Dazu kamen zahlreiche Eltern sowie andere Freiwillige, die die Spendensumme nach oben schrauben wollten.

Viele neue Bäume sollen gepflanzt werden

Wie viel Geld genau zusammengekommen ist, konnte Kreiser jedoch noch nicht sagen, da es pro Runde keine festgelegte Summe gab. Auf jeden Fall aber „werden es viele Bäume für Bernburg werden“, ist sie sich sicher.