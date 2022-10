Bernburger Pyrotechniker soll Silvester-Feuerwerk über dem Schloss zünden

Bernburg/MZ - Die Spendenkampagne für das erste zentrale Silvester-Feuerwerk in der Geschichte der Stadt Bernburg verläuft bislang schleppend. Bis zum Donnerstag waren auf dem Spendenkonto 1.385 Euro eingegangen, hieß es aus dem Rathaus.

Wir benötigen mindestens 5.000 Euro für ein ansehnliches Feuerwerk. Jens Meißner

„Wir benötigen mindestens 5.000 Euro für ein ansehnliches Feuerwerk. Je mehr Spenden zusammenkommen, umso prächtiger kann es werden“, sagt der städtische Marketingbeauftragte Jens Meißner. Die Stadtverwaltung hatte angekündigt, die professionelle Pyroshow über dem Schloss samt Versorgung der Schaulustigen durch hiesige Gastronomen auf der Töpferwiese zwar zu organisieren, nicht aber zu finanzieren. Die Veranstaltung soll allein mit Hilfe von Spenden bezahlt werden.

Frist läuft in knapp zwei Monaten ab

Noch bis zum 1. Dezember besteht die Möglichkeit für Bürger, Vereine, Institutionen und Firmen, die Feuerwerkspremiere zu unterstützen. „Spätestens zu diesem Termin muss feststehen, ob wir es machen oder nicht“, sagt Jens Meißner. Oberbürgermeisterin Silvia Ristow bat am Donnerstag in der Stadtratssitzung nochmals um Spenden und kündigte an, wie Dezernent Holger Dittrich auch in den sozialen Medien dafür zu werben. Mit Michael Funke steht ein professioneller Pyrotechniker aus Bernburg bereit, zum kommenden Jahreswechsel die Raketen auf dem Schlosshof zu zünden.

Geld ist zweckgebunden

Sollte die Show mangels Geld ausfallen, hätte Jens Meißner durchaus Verständnis für die Zurückhaltung bei der Spendenbereitschaft: „Die Leute haben derzeit mit Sicherheit andere Sorgen“, sagte er im Hinblick auf die hohen Energiepreise. Das gespendete Geld würde im Fall des Scheiterns der Spendenkampagne zur Finanzierung des Rosenfest-Feuerwerks im kommenden Jahr verwendet.

Gute Erfahrungen in Weißenfels

Gute Erfahrungen mit einem zentralen Feuerwerk hat zum Jahreswechsel 2021/22 bereits die Stadt Weißenfels gemacht. Tausende verfolgten das Spektakel über Schloss Neu-Augustusburg, das wegen des Erfolges zu Silvester 2022 wiederholt wird.

Spenden werden auf folgendes Konto erbeten: Stadt Bernburg, IBAN: DE43 8005 5500 0260 0001 08, Kennwort „Feuerwerk“.