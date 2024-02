„Saalepiraten“ stöbern am Samstagvormittag mit einer Naturpark-Mitarbeiterin durch den Stadtteil Strenzfeld. Was sie alles außer einem Bambuswald entdecken.

Johanna Majchrzak (blaue Jacke) vom Naturpark Unteres Saaletal zeigt vor dem Insektenhotel in Strenzfeld den „Saalepiraten“ und ihren Betreuerinnen verschiedene Wildbienenarten.

Bernburg/MZ. - Für ihre Exkursion durch Strenzfeld hatte sich die Bernburger Pfadfindergruppe „Saalepiraten“ einen perfekten Tag ausgesucht. Die Februar-Sonne schickte ihre ersten wärmenden Strahlen, am Insektenhotel und an den benachbarten Bienenstöcken unternahmen die Bienen ihre ersten Ausflüge. Johanna Majchrzak, Mitarbeiterin im Naturpark Unteres Saaletal, nahm am Samstagvormittag die Kinder und Jugendlichen samt ihrer Betreuerinnen zum zweiten Mal mit auf Entdeckertour.