Bernburger Holzwerkstatt startet nach Corona-Pause wieder durch

Bernburg/MZ - Ein Puppenhaus mit kleinen Holz-Möbeln. Ein Bagger mit beweglicher Schaufel. Ein Vögelchen mit passender Mütze. Diese Spielsachen gibt es so garantiert nicht im Laden zu kaufen, denn sie wurden von Kinderhänden selbst gebaut. Und zwar in der Holzwerkstatt „Kinderhand“ von Martin Sorge, Daniel Keßler und Michael Reißner in der Blumenstraße. Unzählige solcher Spielzeuge aus Holz sind hier in den vergangenen Jahren entstanden.

Fünfjähriges Bestehen im März

Im März feiert die Holzwerkstatt ihr fünfjähriges Bestehen. Eigentlich wäre das ein Grund zum Feiern. Aber die vergangenen Monate waren nicht leicht für die drei Spielzeugmacher: Coronabedingt konnte „Kinderhand“ im vergangenen Jahr nur wenige Monate öffnen - ehe die Werkstatt Ende November wieder schließen musste. Vielmehr habe man sich vorsorglich aufgrund der steigenden Corona-Zahlen schwere Herzens dazu entschlossen, erläutert Martin Sorge. Nun aber wagen die Drei den Schritt zurück - und haben ihre Werkstatt seit vergangener Woche wieder geöffnet.

Begonnen hatten der Sozialpädagoge Martin Sorge, der Grundschullehrer Daniel Keßler und der Mechaniker Michael Reißner 2017 in einer Garage. Dort war ihr Lager und dort haben sie produziert. Sie sind dann zu Veranstaltungen gefahren, um mit den Kindern vor Ort zu arbeiten. Als die Anfragen immer mehr wurden, hat sich das Spielzeugmacher-Trio nach geeigneten Räumlichkeiten umgeschaut - und ist 2019 in der Blumenstraße/Ecke Kustrenaer Straße fündig geworden.

Kurse und Kindergeburtstage

Nun also ein „Neustart“ - unter Corona-Bedingungen: Das heißt, es gibt natürlich ein Hygiene-Konzept, die Kinder müssen Maske tragen, Abstand halten und ihre Kontakte werden registriert. Das wichtigste aber ist, dass sie endlich wieder werkeln können. Das nutzen durchschnittlich 20 und 30 Kinder wöchentlich und besuchen die Kurse. Sind Veranstaltungen wieder möglich, dürften es auch wieder deutlich mehr werden. Unabhängig davon haben die Spielzeugmacher schon weitere Ideen für dieses Jahr, unter anderem Kurse für die ganze Familie. Auch Geburtstagsfeiern sollen dann wieder regelmäßig in der Werkstatt stattfinden.

Seit Kindheit von Holz begeistert

Seine eigene Begeisterung fürs Holz wurde in seiner Kindheit geweckt, erzählt Martin Sorge. Damals habe er bei seinem Opa an der Werkbank sich ausprobieren und selber etwas bauen dürfen. „Ich durfte mich frei betätigen“, erinnert er sich. So ähnlich handhabt er das heute in der Werkstatt. Die Kinder bekommen zwar Tipps und Sorge geht ihnen auch zur Hand. Aber vieles dürfen sie eben selber machen. „Das fördert das Selbstwertgefühl der Kinder, wenn sie sehen, was sie schon allein können“, weiß der Sozialpädagoge.

Nach der Schule hat er zwar einen etwas anderen Weg eingeschlagen, hat sich für ein Studium der Sozialen Arbeit entschieden und nicht etwa für eine Tischlerlehre. Seine Leidenschaft fürs Holz aber ist immer geblieben. Durch einen Aushang am „Schwarzen Brett“ während seines Studiums in Leipzig, auf dem jemand mit einem Händchen für Holz und Freude am Umgang mit Kindern gesucht wurde, konnte er sein handwerkliches Können in einer Holzwerkstatt an den Nachwuchs weitergeben.

Idee aus Leipzig mitgenommen

Die Idee hat der Bernburger schließlich mitgenommen, als er später in seine Heimat zurückkehrte und mit Daniel Keßler und Michael Reißner „Kinderhand“ gründete. Hier würden nicht nur die handwerklichen Fähigkeiten der Jüngsten gefördert, meint Martin Sorge. „Wir bereichern auch das Kulturangebot in Bernburg.“ Alle Drei betreiben die Werkstatt nur nebenberuflich, wollen damit nicht das große Geld verdienen, sondern vor allem etwas für die Bildung der Kindern tun. Über Materialspenden aber freuen sie sich immer.

Selbstbausätze für zu Hause

Um während der Corona-Zwangspausen überhaupt überleben zu können, hatten die Spielzeugmacher mehrere Selbstbausätze, wie eine Lok, einen Rennwagen oder ein Schaukel-Rentier im Angebot. Das aber sollte nur die Zeit der Schließung überbrücken. Viel lieber empfängt Martin Sorge die Kinder in der Werkstatt, um mit ihnen zusammen etwas zu bauen. Und nach den schwierigen letzten Monaten hoffen er und seine beiden Mitstreiter, dass es endlich wieder aufwärts geht und sie ihre Werkstatt so bald nicht wieder schließen müssen. Neue Kinder sind jederzeit willkommen. Alle Jungen und Mädchen ab vier Jahren, die gern mit Holz bauen möchten, sind herzlich eingeladen mitzumachen.

Mehr Informationen im Internet unter www.facebook.com/

BernburgerSpielzeugmacher