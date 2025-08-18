weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Prozess vor dem Amtsgericht: Bernburger gibt Chrystal Meth an Minderjährige ab

Ein 38-jähriger Bernburger hat Crystal Meth an Minderjährige abgegeben. Der Angeklagte räumt sechs der acht Vorwürfe ein. Weshalb der Strafrichter auf das Verlesen des Registers verzichtete.

Von Carsten Roloff 18.08.2025, 17:56
Gefährliche Droge: Der Bernburger versorgte Minderjährige mit Crystal Meth.
Gefährliche Droge: Der Bernburger versorgte Minderjährige mit Crystal Meth. (Foto: Imago/Christian Ohde)

Bernburg/MZ. - Es gibt so einige Menschen, die Strafrichter André Stelzner fast seit dem Beginn seiner beruflichen Laufbahn begleiten. Zu ihnen gehört auch ein 38-jähriger Rettungssanitäter. Auf das Verlesen des Bundeszentralregisters verzichtete der Strafrichter dieses Mal – aus pragmatischen Gründen.