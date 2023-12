Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Der 4. Dezember ist für Bergleute ein besonderes Datum im Kalender. Es ist der Namenstag ihrer Schutzpatronin, der Heiligen Barbara. So versammelten sich am Montagnachmittag rund 150 Bergleute des Bernburger Steinsalzwerkes zur Barbarafeier unter Tage – eine ganz besondere. Nicht nur, weil sie coronabedingt und wegen des in den vergangenen beiden Jahren aufs Wochenende fallenden Namenstages letztmalig 2019 rund 500 Meter tief in der Erde stattfand. Sondern weil die Bergleute in den zurückliegenden Monaten unter Federführung von Holger Kohlhauser und Michael Domann den Knappensaal renoviert hatten.