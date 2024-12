Bernburg/MZ. - Zwei ausverkaufte Veranstaltungen an einem Tag - ein Riesenerfolg für das Bernburger Theater: Zur Nachmittagsveranstaltung am Freitag im Metropol zum Adventskonzert gab es keinen freien Platz mehr, und am Abend war auch das große Haus ausverkauft, so viele Anhänger irischer Folkmusik waren gekommen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.