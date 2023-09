Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - In der vergangenen Saison hatten die Handballer des SV Anhalt Bernburg nach fünf Punktspielen noch keinen einzigen Pluspunkt auf dem Konto. Nun haben die Schwarz-Gelben nach zwei Spieltagen bereits drei Pluszähler eingefahren. So gut sind die Handballer des SV Anhalt Bernburg in den vergangenen Jahren selten aus den Startlöchern gekommen. Und diesen positiven Lauf möchten die Saalestädter möglichst noch eine Weile beibehalten und am Sonntag, 16 Uhr, beim Gastspiel bei der zweiten Mannschaft des SC DHfK Leipzig fortsetzen. „5:1 Punkte, das würde sich in der Tabelle sehr gut lesen“, tritt nicht nur Clemens Grafenhorst die Reise in die Messestadt mit großem Selbstvertrauen an.