Bernburg/MZ. - Die Stadt Bernburg wird sich wahrscheinlich zum zweiten Mal um die Ausrichtung eines Sachsen-Anhalt-Tages bewerben. Bereits 1996 war Bernburg Gastgeberstadt. Die Mitglieder des Finanzausschusses haben in ihrer Sitzung am Dienstagabend dem Stadtrat einstimmig empfohlen, für das übernächste Landesfest im Jahr 2026 den Hut in den Ring zu werfen. Die endgültige Entscheidung fällt am Donnerstag, 29. Februar.