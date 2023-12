Mit einer Bewährungsstrafe endet für den Angeklagten der Prozess nach einer Schlägerei auf der Wilhelmstraße in Bernburg im Juni 2021. Entscheidenden Anteil daran hatte sein bereits verurteilter Mittäter.

Zeuge redet sich nach Schlägerei in Bernburg vor Gericht um Kopf und Kragen

Bernburg - In den frühen Morgenstunden des 27. Juni 2021 haben zwei Bernburger einen anderen jungen Mann in der Wilhelmstraße brutal zusammengeschlagen. Das Opfer der massiven Attacke erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Nasenbeinbruch, eine Kieferfraktur, einen Rippenbruch und etliche Hämatome am ganzen Körper.