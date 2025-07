Die Vorbereitungen für die beliebte Veranstaltung am 30. August in dem Bernburger Stadtteil laufen längst auf Hochtouren.

Strenzfeld/MZ. - Die Wetterprognosen waren nicht gerade die besten: In den Mittagsstunden, am frühen Nachmittag war für Donnerstag Regen vorhergesagt. Tatsächlich zogen dunkle Wolken auf und windig war es auch.

Regen kann nicht abschrecken

Aber davon ließen sich die Mitarbeiter der Hochschule Anhalt und der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) in Strenzfeld nicht abschrecken und halfen beim traditionellen Mähbindern. „Wir nehmen es, wie es kommt“, sagte Manuela Herrmann, Mitarbeiterin der Hochschule. Absagen wäre keine Option gewesen. Außerdem: „Als Landwirte sind wir immer froh über Regen.“

Getreideernte früher

Das Mähbindern gehört zu den traditionellen Vorbereitungen für das Historische Erntefest, das in diesem Jahr am Samstag, 30. August, ab 10 Uhr, auf dem Gutshof in Strenzfeld gefeiert und von der Hochschule und der LLG veranstaltet wird. Dabei zeigen die Frauen, zumeist in Trachten, und Männer, wie das Getreide früher geerntet wurde: Es wird zum Teil noch per Hand mit der Sense gemäht und anschließend zu Garben gebunden, die dann als Diemen zum Trocknen zusammen gestellt wurden.

Ertrag nicht im Vordergrund

„Der Ertrag ist heute nicht wichtig", sagte Dieter Orzessek, Professor im Ruhestand. Viel wichtiger sei es, dass ein gutes Foto zustande komme, sagte er gut gelaunt bezüglich der relativ großen Medienpräsenz vor Ort.

Anfängerin lernt von den Erfahrenen

Manuela Herrmann ist zum 7. Mal beim Mähbindern dabei und weiß, wie es geht. Für Gina Jentsch, Mitarbeiterin der LLG, hingegen war es eine Premiere. „Hier gibt es doch genug Damen, die das können. Von denen kann ich es mir zeigen lassen“, sagt Jentsch. Sie sei gefragt worden, ob sie mitmachen wolle und hat gern zugesagt. „Ich finde es gut, etwas Praktisches zu machen“, sagt Jentsch, die auch auf dem Erntefest zu erleben sein wird.

Einst mühsame Handarbeit

Bis in die 1930er Jahre sei diese, vor allem auch in der Hitze der Sonne, oft sehr mühsame Handarbeit, so praktiziert worden, weiß Dieter Orzessek. Später erleichterten Mähbinder die Arbeit. Auch ein solcher kam am Donnerstag zum Einsatz, gezogen von einem Lanz Bulldog. Doch das Mähbindern dient nicht nur dazu, Werbung für das Erntefest zu machen, das in diesem Jahr zum 29. Mal stattfindet. Die Garben werden tatsächlich für jene Veranstaltung benötigt: Auf den Anhängern der Traktoren werden sie aufgeschichtet, auf denen zum Erntefest in Begleitung von „Hoheiten" die Erntekronen transportiert werden.

Mehr Informationen zum Historischen Erntefest im Internet unter www.hs-anhalt.de/erntefest