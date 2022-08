Beim Hoffest in Neugattersleben dreht sich alles um die Tomate

Hannelore und Detlef Schulz aus Peißen probierten beim Hoffest der Ökostation Neugattersleben am Stand von Bettina Gollnick die angebotenen Tomatensorten.

Neugattersleben/MZ - Green Zebra, Black Cherry, Bakers Blaue, die gelbe Bianca Cherry oder die klassisch rote Andenhorn: Dicht umringt ist der Stand von Mitarbeiterin Bettina Gollnick gleich hinter dem Eingangstor zur Ökostation Neugattersleben. Kaum einer der rund 700 Besucher, die am Samstag zum Hoffest kommen, lässt die Gelegenheit aus, hier eine Kostprobe zu nehmen. Wie Hannelore Schulz: „Ich esse so gern Tomaten“, sagt die Peißenerin, die früher Schulgartenunterricht gegeben hatte. Daheim im Garten habe sie mit ihrem Mann Detlef in diesem Sommer 30 Pflanzen angebaut.