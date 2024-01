Landwirte, Lkw-Fahrer, Handwerker, Dienstleister, Jäger: Sie alle haben am Dienstagmorgen in der Kreisstadt gegen die Pläne der Bundesregierung protestiert.

Bauernprotest am Dienstag

An der Bernburger Kali-Kreuzung haben sich mehr als 180 Landwirte, Lkw-Fahrer, Handwerker und Dienstleister zur Demonstration getroffen.

Bernburg - Wer am frühen Dienstagmorgen zur Arbeit nach Bernburg fahren will, muss viel Geduld aufbringen. Denn in der Kreisstadt sind mehr als 180 Traktoren, Lkw-Fahrer, Handwerker und Unternehmer unterwegs zur Halleschen Straße.