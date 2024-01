Die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen im Zuge der Bauernproteste in Bernburg am Dienstagmorgen. Es staut sich von der Bundesstraße B6 bis in die Stadt hinein.

Am Dienstagmorgen kommt es in Bernburg zu einer Demonstration mit Kundgebung. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Bernburg/MZ/FK/LO - Auf Verkehrseinschränkungen müssen sich Autofahrer am Dienstagmorgen in Bernburg einstellen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach bewegt sich in den Morgenstunden des 9. Januar, ab 8 Uhr, eine Demo durch die Stadt. Die Versammlung, die im Zuge der Bauernproteste stattfindet, kreist insbesondere im Bereich der Innenstadt. Im Anschluss daran ist eine Kundgebung im Innenstadtbereich geplant.

Proteste in Bernburg: Bauern und Händler ziehen hupend durch die Stadt

Nicht nur Landwirte kommen in Berge zur Kundgebung. Auch Lkw-Fahrer, Einzelhändler und Handwerksbetriebe sind im Konvoi dabei und an dir Hallesche Straße gekommen, um die Landwirte zu unterstützen. An der Demo beteiligen sich 80 Traktoren, 40 Autos und 60 Lkw, so die Polizei auf Nachfrage.

Vor Ort herrscht lautes Hupen und immer wieder filmen und applaudieren Passanten. In der Bevölkerung ist die Akzeptanz groß: Die Bernburg applaudieren den vorbeifahrenden Landmaschinen, zeigen mit dem Daumen nach oben. Rufen „Gut so“ und „Alles richtig, weiter so!“

Oberbürgermeisterin Ristow solidarisiert sich mit Landwirten

Katharina Elwert, Geschäftsführerin vom Bauernverband Salzland, freut sich über die Unterstützung. „Man merkt, dass es insgesamt ein wirtschaftliches Problem ist. Am Ende sind es auch die Maut und und die CO2-Steuer, die sich ebenfalls auf alle Bereiche auswirken. Auch die Landwirtschaft muss damit kämpfen.“

Als die Bernburger Oberbürgermeisterin Silvia Ristow (Die Linke) die Rede übernimmt, tönt es aus den Zuschauerreihen „Hau ab!“ Dennoch spricht und solidarisiert sie sich mit den Landwirten. „Danke, dass ich hier sprechen durfte“, schließt sie ihre Rede.

Auf den Straßen herrschen vor Ort teils chaotische Zustände. Seit 9 Uhr kommt es zu einem Rückstau von der Bundesstraße B6 bis in die Stadt.