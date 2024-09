Bei der zweiten Auflage von „Rock’n Rollsdorf in Wohlsdorf“ gehen die Lokalband „Sybille mache sinnig“, „The Fair Ends“ aus Leipzig sowie „Crazy May“ und die „Sticky Strings“ an den Start.

Bands aus Crüchern, Leipzig, Cörmigk und Bernburg stehen am Samstag, 14. September, auf der Bühne

Rock'n Rollsdorf in Wohlsdorf

Als „Sybille mache sinnig“ lassen sie es zum Auftakt von „Rock’n Rollsdorf in Wohlsdorf“ wieder krachen: Thomas Hillegeist (von links), Christin Gerk, Florian Teuchler und Marcus Hillegeist.

Wohlsdorf/MZ. - „Die Tore zu unserem zweiten Bandfestival ‚Rock’n Rollsdorf in Wohlsdorf‘ öffnen sich am Samstag, 14. September, ab 18 Uhr auf der Waldbühne neben dem Wohlsdorfer Sportplatz“, kündigt Marcus Hillegeist an.