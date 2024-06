Knapp 30 Retter sind am frühen Dienstagmorgen in Plömnitz im Einsatz gewesen. Das erlebten sie bei der Ankunft.

Auto und Garage in Flammen - zahlreiche Retter in Plömnitz im Einsatz

Plömnitz/MZ. - Die Brandwolke und das Feuer waren schon von weitem sichtbar: Am frühen Dienstagmorgen ist an der Schachtstraße in Plömnitz eine Garage mitsamt dem darin abgestellten Auto lichterloh in Flammen aufgegangen.