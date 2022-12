Zweimal Prädikat „vorzüglich“ bei Geflügelschau – Warum der Leiter schlaflose Nächte hatte

Gröna/MZ - Nicht nur das alltägliche Hundegebell schallte den Besuchern an diesem Wochenende am Grönaer Rustanger entgegen, sondern auch ungewohnt lautes Krähen aus vielen Hahnenkehlen. Der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Gröna veranstaltete in der Scheune der Landwirt-Familie Bartel nach der zweijährigen coronabedingten Zwangspause seine Rassegeflügelschau.