141 Jahre nach der Eröffnung ist nun das Ende der Brief- und Paketverteilung in Bernburgs historischem Postgebäude besiegelt. Wie es nun mit den leeren Räumen weitergeht.

Aus für Postfiliale in Bernburgs Postamt - so geht es mit den leeren Räumen weiter

Bernburg/MZ. - In der Postfiliale in Bernburgs historischem Postgebäude an der Friedensallee sind nun endgültig die Lichter ausgegangen. „Filiale ab 26.05.2025 geschlossen“ steht dort auf einem Zettel geschrieben, der an der verschlossenen Eingangstür klebt.