In den vergangenen drei Jahren haben Detlef Zemski und René Grunert etwa 300 Menschen zum Führerschein geführt. Weshalb sich die Fahrschule in Könnern nun verändert hat.

Könnern/MZ - Vor drei Jahren hat er „Detlefs Fahrschule“ in Könnern gegründet. Nun ist der Teufel, das Logo des in der Neumarktpassage angesiedelten kleinen Unternehmens, verschwunden beziehungsweise „in Rente gegangen“. Doch in den Räumlichkeiten werden auch weiterhin junge Menschen auf die theoretische und praktische Fahrprüfung vorbereitet, nur unter einem neuen Namen – von der Fahrschule Saaletal GmbH.