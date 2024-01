Aufatmen in Goethe-Schule in Bernburg - so hat sich die Lage nach dem Ausnahmezustand entwickelt

Bernburg/MZ. - So manchem dürften die Rufe der Schüler nach „Wir wollen lernen!“ am Protesttag Ende des Sommers vor der Goethe-Grundschule in Bernburg noch in den Ohren hallen. Zum Schuljahresbeginn hatte es an der Bildungseinrichtung an der Waisenhausstraße einen akuten Lehrermangel gegeben.