Ärztin übernimmt Praxis, die 20 Jahre leer stand

Grit Mittelstraß eröffnet am 1. Juli ihre Hausarztpraxis in Peißen. Hier befand sich bis 2001 eine Praxis. Foto: A. Braun

Grit Mittelstraß hat sich ganz bewusst für die Hausarztpraxis auf dem Land entschieden. 2007 hatte sie ihr Abi gemacht, dann ging es nach Halle zum Medizinstudium, wo sie 2013 die Approbation erhielt. Daran schloss sich die Facharztausbildung als Internistin an. Das soll auch in der Praxis zum Ausdruck kommen und so wird die Innere Medizin nicht zu kurz kommen.

Es sollen möglichst viele Dinge hier erledigt werden können, ohne jedes Mal einen Patienten überweisen zu müssen. Neben der klassischen Ausbildung hat sich Grit Mittelstraß auch auf dem Gebiet der Naturheilkunde weitergebildet. Doch auch bei der Akupunktur, um beispielsweise Schlafstörungen zu behandeln, habe sie sich Kenntnisse angeeignet.

„Alles ist bestellt. Es bleibt noch genug Luft, bevor es dann losgeht.“ Grit Mittelstraß, Hausärztin in Peißen

Derzeit freilich sieht es in den Praxisräumen eben so aus, wie es bei einer grundlegenden Renovierung aussieht - es liegt überall was rum, es wird umgeräumt, ausgeräumt und gemalert. Die Maler sind gerade dabei, die Räume farblich auf Vordermann zu bringen.

Dann können die Möbel kommen und die Technik kann geliefert werden. „Alles ist bestellt, die Liefertermine sind vereinbart. Es bleibt noch genug Luft, bevor es dann losgeht“, sagt Grit Mittelstraß, die auch einen Kühlschrank mit Hightech liefern lässt, um die Medikamente und Impfstoffe zu lagern, die gekühlt werden müssen.

Der Kühlschrank ist online vernetzt und gibt Warnungen, wenn etwas nicht stimmt. Die bekommt die Ärztin dann auf Handy. Das sei wichtig, denn die Impfstoffe sind sehr empfindlich. Auch ein mobiles EKG-Gerät gehört mit zur Ausstattung. Das kann vom stationären EKG-Gerät abgekoppelt werden und zu Hausbesuchen mitgenommen werden. „Das passiert selten, aber ich möchte nicht, dass Patienten in die Praxis kommen müssen oder gleich ins Krankenhaus, wenn ihnen das schwerfällt“, so Grit Mittelstraß.

Eine qualifizierte Krankenschwester übernimmt Hausbesuche im Raum Peißen

Selbst muss sie nicht zwingend zu Hausbesuchen. Das übernimmt Verah - eine Initiative des Deutschen Hausärzteverbandes. Verah steht für Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis und diese ist praktisch Auge und Ohr der Ärztin.

Eine über Verah qualifizierte Krankenschwester übernimmt Hausbesuche und kann da viele Sachen selbstständig machen bzw. mit Rücksprache mit der Ärztin. So muss die Ärztin nicht selbst vor Ort sein, doch können Patienten zu Hause versorgt werden und in der Praxis, in der insgesamt drei Angestellte der Ärztin zur Hand gehen, geht es auch weiter. (mz/ab)