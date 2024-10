Ärger um verwitterte Denkmäler in Gerbitz

Stefan Maibaum ärgert sich über den Zustand des Kriegerdenkmals in Gerbitz.

Gerbitz/MZ. - Bei schönem Wetter ist das Ziel der Gerbitzer Rentner an den Nachmittagen klar: Sie treffen sich auf den neu montierten Bänken, am Kriegerdenkmal nahe des neuen Feuerwehrgeländes zum Plausch. Und immer dann geht es auch um ein Thema: das Kriegerdenkmal in der Mitte des Platzes, das dort seit vielen Jahren verwittert.