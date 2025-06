Bernburgs Süden versinkt im Unrat. Das sorgt nicht nur bei so manchem Anwohner, sondern auch bei den Vermietern für Unmut. Was dagegen nun unternommen wird.

Bernburg/MZ. - In Bernburg wächst der Ärger über den Müll, der sich vor allem im Süden der Stadt immer weiter ausbreitet. Größter Schwerpunkt: Das Neubaugebiet zwischen Paul-Schneider-Straße und Stauffenbergstraße. „Das ist echt eine Schweinerei“, meldete sich eine MZ-Leserin zu Wort und meint damit vor allem den Müllberg, der sich gerade am Containerplatz vor dem Wohnblock an der Ecke Paul-Schneider-Straße/Dietrich-Bonhoeffer-Straße in den Himmel türmt.