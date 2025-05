Alsleben/MZ. - Noch müssen sich Anwohner und Autofahrer in Alsleben gedulden: Erst in etwa zwei Monaten soll die Karl-Trimpler-Straße fertig sein. Darüber informierte die Bauamtsleiterin der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, Mandy Konew, in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Alsleben. „Die Fertigstellung ist für den 16. Juli geplant." Dabei sollte der zweite Bauabschnitt eigentlich schon Ende vergangenen Jahres fertig sein. Erneuert wurden in den vergangenen Monaten der Regenwasserkanal und die Trinkwasserleitung, alle Hausanschlüsse sind hergestellt. Erneuert wurde auch die Straßenbeleuchtung. Der östliche Gehweg ist ebenfalls fertig, der westliche sei derzeit in Arbeit. Mittlerweile ist das ganze Projekt, das mit Mitteln aus dem Fluthilfefonds umgesetzt wird, auch teurer geworden, so dass eine Erhöhung der Förderung um 300.000 Euro beantragt worden ist.

