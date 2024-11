Antje Kuberski hat in Neugattersleben einen Friseursalon eröffnet.

Die Westdorferin hat den früheren Salon Richter übernommen. Wie es dazu kam und was sie an ihrer Arbeit besonders mag.

Neugattersleben/MZ. - Ob Friseurin schon immer ihr Traumberuf war? Das würde Antje Kuberski zwar so nicht sagen, aber längst ist es zu ihrem Traumberuf geworden. „Ich bin mit dem Herzen dabei“, betont Kuberski. Denn es sei weit mehr, als nur Waschen, Schneiden und Legen. Am 14. Oktober hat die 46-Jährige den Salon „Antje 2.0“ in Neugattersleben eröffnet. Die Westdorferin hat den früheren „Salon Richter“ am Hohendorfer Platz übernommen, da die bisherige Betreiberin Heidemarie Richter in den Ruhestand gegangen ist.