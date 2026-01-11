Naturschutz Angler atmen auf: Frischwasser für Saale-Altarm bei Plötzkau
Ein schon vor zwei Jahren geplantes Naturschutzprojekt zwischen Plötzkau und Großwirschleben kann nun doch realisiert werden. Welche Effekte sich die Beteiligten davon versprechen.
Aktualisiert: 12.01.2026, 09:27
Plötzkau/MZ. - Nun also doch: Der bereits vor zwei Jahren ins Auge gefasste Dammdurchstich zwischen zwei Saale-Altarmen im Zinkenbusch bei Plötzkau soll in den nächsten Wochen realisiert werden. Damit kann wieder Frischwasser fließen in das am Saale-Radweg in Richtung Großwirschleben gelegene Angelgewässer, das in den Sommermonaten oft unter hohen Wassertemperaturen, Fischsterben und Verlandung litt.