In der Saalestadt wird vermehrt illegal Abfall auf Plätzen und Fußwegen „entsorgt“. Wie Stadt und Kreiswirtschaftsbetrieb dieses Problem angehen.

An diesen Stellen versinkt Bernburg im Müll

Wilder (Sperr)-Müll gegenüber des Klinikums in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Im vergangenen Jahr war es das Altglas, nun der Sperrmüll, der den Bernburgern in diesem Winter augenscheinlich über den Kopf zu wachsen droht. Gleich an mehreren Stellen im Stadtgebiet türmen sich Haufen von Sofas, Küchenmöbeln, Beistelltischen, Teppichen und mittendrin Spielzeug und Altkleider. Von „unfassbar!“ bis „Jede Woche! Wir Anwohner haben langsam die Nase voll!“ reichen die Kommentare im sozialen Netzwerk Facebook zum illegalen Müllhaufen an der Trafostation gegenüber des Bernburger Klinikums.