Amtsgericht erlässt Haftbefehl gegen Messerstecher aus Bernburg

Blick von der Flutbrücke in Bernburg in die Breite Straße, wo der Angriff passiert war.

Bernburg/MZ - Nach der nächtlichen Messerattacke auf einen 26-jährigen Bernburger hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. Nach MZ-Informationen soll es sich um einen aus dem Kosovo stammenden Bernburger handeln.

Polizeikräfte fassten den nach der Tat in der Nacht zum Sonntag flüchtigen Mann am Dienstag in Bernburg. „Aufgrund eines Antrags der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Magdeburg am Mittwoch Haftbefehl gegen den 28-Jährigen wegen versuchten Totschlags“, teilte Stefan Brodtrück, Sprecher der Polizeiinspektion Magdeburg, mit. Der mutmaßliche Messerstecher sei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Das Opfer befindet sich nach einer Notoperation im Ameos-Klinikum mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr und konnte zu den Geschehnissen bereits befragt werden, sagte Marco Kopitz, Sprecher des Polizeireviers Salzlandkreis. Offen ist, ob seine Aussage die Ermittler auf die Spur eines ihm bekannten Widersachers brachte oder er ein Zufallsopfer ist.

Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr auf der Breiten Straße in Bernburg von drei anderen Männern angegriffen und mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. Hinsichtlich von Angaben zu den zwei Begleitern des Tatverdächtigen hielt sich die Polizei bedeckt.