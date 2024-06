Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Nach gut fünf Jahren endet die Unterbringung von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen in Haus 10 des Bernburger Ameos-Klinikums. Karina Wessel, Sprecherin des Innenministeriums Sachsen-Anhalt, bestätigte auf Anfrage entsprechende MZ-Informationen. Ihr zufolge sollten in der vergangenen Woche die letzten zehn Migranten auf Landkreise und kreisfreie Städte verteilt werden. Der Großteil der dort zeitweise bis zu 150 lebenden Asylsuchenden sei seit dem 6. Mai in die neue Landesaufnahmeeinrichtung Stendal verlegt worden. „Ausreisepflichtige Bewohner wurden in die jeweiligen Herkunftsländer abgeschoben“, so die Ministeriumssprecherin.