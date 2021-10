Alte Bernburger Bilder gesucht

Bernburg/MZ - - Würde Normen Strohmeyer alle digital abgespeicherten Fotos, die er von Bernburg besitzt, entwickeln lassen, dann würde sicher der Dachboden eines Einfamilienhauses kaum ausreichen. So viele tausende sind über die Jahre schon zusammengekommen. Fast auf den Tag genau vor acht Jahren gründete er gemeinsam mit Anja Herrmann die Facebook-Seite „Bernburg meine Heimat, Bernburg meine Stadt“, auf der er regelmäßig alte Aufnahmen mit den inzwischen mehr als 3.500 Mitgliedern teilt und sich über Geschichten dazu austauscht.

„Wir wollen damit die Historie von Bernburg beleuchten“, sagt Strohmeyer. Häufig würde das Foto- und Videomaterial auch alte Erinnerungen hervorrufen. Obwohl der Kinomitarbeiter inzwischen sehr viel gesehen, alte Bilder und Videos für die Nachwelt digitalisiert hat, gibt es immer wieder Fotos zum Rätseln. Wie etwa die Schwarz-Weiß-Aufnahme, die etliche Menschen beim Eislaufen zeigt. „Auf der Rückseite des Bildes steht Bernburg drauf, also muss es in der Stadt entstanden sein. Aber wo genau, konnten wir bisher nicht klären“, sagt Strohmeyer. Fest steht nur, es muss sich um eine Aufnahme aus dem Jahr 1932 handeln. Möglicherweise zeigt es den Waldauer Anger an der Flutbrücke oder aber eine Eisfläche der zugefrorenen Saale mit Blick auf das Solvaywerk. Für Strohmeyer ist es gerade spannend, mit der Facebookgruppe Licht ins Dunkel zu bringen und dabei auch noch an die vielen schönen Zeiten zu erinnern.

„Wir würden uns deshalb freuen, wenn die Bernburger in ihren Fotoalben nachschauen und uns Bilder zum Digitalisieren zur Verfügung stellen und uns das Recht zur Veröffentlichung geben. Danach bekommen sie die Fotos natürlich zurück“, sagt Strohmeyer und nennt auch gleich ein bekanntes Örtchen, von dem es bislang noch kein Foto gibt: „Wir suchen schon sehr lange nach einem Bild vom Rinderofenstall, so soll ein Kiosk auf dem Karlsplatz genannt worden sein.“ Willkommen sind aber auch alle anderen privaten Aufnahmen, ganz gleich aus welchem Jahr und von welchem markanten Ort in der Stadt.

Wer weiteres Material - egal ob Fotos oder Videos von Bernburg - zum Digitalisieren hat, kann sich gern bei Normen Strohmeyer und Anja Herrmann unter folgender E-Mail-Adresse melden: BBGMeineHeimat@web.de oder sich unter: www.facebook.com/Bernburg meine Heimat, Bernburg meine Stadt melden.