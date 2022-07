Alslebens Fußballer im Elfer-Glück

Bernburg/MZ/HL/CRO - Für ein Novum in der 20-jährigen Geschichte des Sparkassencups der Fußballer hat am Wochenende der Warmsdorfer SV gesorgt. Denn erstmals trat ein Team in der Ausscheidungsrunde nicht an. Die ganz großen Überraschungen blieben vorerst aus, doch einige Favoriten gerieten mächtig ins Straucheln.

Landesliga-Absteiger FSV Rot-Weiß Alsleben benötigte bei Salzlandligist Einheit Bernburg das Elfmeterschießen, um in die nächste Runde einzuziehen. Justin Hegewald hatte Alsleben in Front geschossen. Niclas Dolg glich den Rückstand nach der Pause aus. Doch vom Punkt zeigte Einheit Nerven, konnte nur zwei Schüsse versenken.

An der „Elfer-Lotterie“ schrammte Landesklasse-Vertreter SV Plötzkau beim eine Liga tiefer spielenden BSC Biendorf nur um Haaresbreite vorbei. Felix Tauchen (10.) erzielte sogar das 1:0 für den BSC. Steven Trägner schaffte eine Viertelstunde später den Ausgleich.

Als alles auf ein Elfmeterschießen hinauszulaufen schien, gelang Rico von Lachner zwei Minuten vor dem Abpfiff der erlösende Siegtreffer für die Gäste. Im Achtelfinale müssen die Plötzkauer erneut auswärts im Altkreis ran. Um 18.30 Uhr ertönt am Freitag der Anpfiff zum Derby in Alsleben.

Der Topfavorit auf den Cupsieg ist weiterhin im Rennen. Allerdings kam der Verbandsligist SC Bernburg beim Froser SV Anhalt (1. Kreisklasse) nur zu einem mageren 3:0 (1:0)-Sieg durch Treffer von Nils Erik Fahland (2) und Jan Adam Grisgraber. Ein Fünf-Klassen-Unterschied zwischen beiden Mannschaften war nicht zu sehen.

Weitaus souveräner lösten die Nienburger ihre Aufgabe. Beim 7:0-Erfolg in Wespen trafen Neuzugang Andreas Knop und Adem Ramiz Heric jeweils zweimal.

Die Achtelfinalpartien am Freitag, 15. Juli, 18.30 Uhr: Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun - Kleinmühlingen/Zens, Rotation Aschersleben – 1. FSV Nienburg, SC Seeland – SC Bernburg, Rosenburg – Welsleben, Sankt Georg Hecklingen – Eintracht Peißen, SV 09 Staßfurt – Union Schönebeck, Rot-Weiß Alsleben – SV Plötzkau und Wacker Felgeleben – SV 08 Baalberge.