Alsleben/MZ. - Fast schien es, als sei Anja Twietmeyer etwas überrascht, als sie am Sonntag in der Alslebener Stadtkirche in so viele Gesichter blickte. „Ich freue mich, dass so viele gekommen sind“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin zur Begrüßung überwältigt. Zum zweiten Mal hatte die Stadt Alsleben zu einem Zukunftstag in die Stadtkirche eingeladen und die meisten Plätze waren besetzt. Im Wesentlichen geht es dabei darum, wie die Schiffer- und Mühlenstadt auch für die nächste Generation attraktiv bleiben kann. Als Ziel wird erstmal das Jahr 2030 angepeilt. Die Einwohner haben die Gelegenheit, sich in lockerer Runde darüber zu informieren, was die Stadt in jüngster Vergangenheit geschafft hat und welche Projekte geplant sind, und das abseits von Stadtrats- und Ausschusssitzungen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.