Alle Intensivbetten im Salzlandkreis belegt

Bernburg/MZ/KT - Die Lage in den Krankenhäusern im Salzlandkreis spitzt sich langsam zu. Wie das Divi-Intensivregister vermeldete, sind seit Donnerstag alle 35 Betten auf Intensivstationen im Salzlandkreis belegt, darunter drei durch an Covid-19-Erkrankte. In ganz Sachsen-Anhalt sind derzeit noch 91 Betten auf Intensivstationen frei. Unterdessen ist der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Salzlandkreis weiter gestiegen und liegt nun laut Robert-Koch-Institut bei 188 (Vortag: 175). Allein am Freitag wurden 40 weitere Neuinfektionen gemeldet. Damit gelten derzeit 621 Personen als akut infiziert. Hotspot bleibt Staßfurt mit 135 Infizierten, gefolgt von der Kreisstadt Bernburg mit 91 Infizierten (plus 2). Angespannt ist die Lage auch weiterhin in Könnern, wo 45 Personen (plus 1) als akut infiziert gelten. In der Verbandsgemeinde Saale-Wipper gibt es aktuell 28 Fälle (plus 1) und in Nienburg 13.

Aufgrund dieser zugespitzten Lage hat nun der Landkreis reagiert. Demnach gilt ab diesem Samstag, 6. November, die Testpflicht in Räumen sowie Abstand und/oder Maske außen. Wer nicht geimpft oder nach einer amtlich bestätigten Corona-Infektion genesen ist, muss vor dem Besuch unter anderem von Gaststätten, öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen, Kulturstätten, Bürgerhäusern oder Gebäuden in Tiergärten bzw. Zoos sowie vor der Nutzung von Turnhallen einen negativen Schnelltest vorlegen, heißt es in einer Mitteilung.

Landrat Markus Bauer (SPD) betont, mit der 3G-Regel für Innenräume soll eine sich abzeichnende starke Belastung des öffentlichen Gesundheitssystems verhindert werden. „Die Signale aus den Kliniken sind eindeutig.“