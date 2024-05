Sven Krone-Braun will Kulturgüter bewahren. Was die Friedhofsverwaltung dazu sagt und wie die Angelegenheit bisher behandelt wird.

Anregung in Stadtratssitzung

Solch alte Grabsteine wie hier auf Friedhof III an der Ilberstedter Straße in Bernburg sollen nach dem Willen von SPD-Stadtrat Sven Krone-Braun nach Ablauf der Pflegezeit als Kulturgüter erhalten bleiben.

Bernburg/MZ. - Sven Krone-Braun (SPD) hat in der jüngsten Bernburger Stadtratssitzung angeregt, alte Grabsteine nach Ablauf der Grabnutzungszeit zu erhalten. „Schon seit dem vorigen Jahr fielen mir auf dem Friedhof Parkstraße die Hinweisschilder wegen Ablauf der Frist an einigen schönen alten Grabsteinen, vor allem aus den 50er Jahren auf“, sagte er gegenüber der MZ. Es wäre schade, diese Kulturgüter nicht zu bewahren. „Was macht denn alte Friedhöfe so besonders und zeigt uns auch unsere Geschichte?“ Diese „Zeitzeugen“ könnten doch dekorativ aufgestellt werden.