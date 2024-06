Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/mz. - Er war über der Grenze zur Fahruntüchtigkeit, wenn auch nur um 0,05 Promille. Am 5. November vergangenen Jahres geriet der gebürtige Köthener gegen 22.30 Uhr in Bernburg an der Halleschen Straße in eine Polizeikontrolle. Die Beamten nahmen eine Alkoholkontrolle vor.