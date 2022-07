ALG-II-Empfänger müssen sich bei Abrechnung der Nebenkosten melden

Bernburg/MZ - Aktuell und in den nächsten Monaten erhalten viele Mieter ihre jährliche Nebenkostenabrechnung. Vom Jobcenter, dem zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), werden bei Bedürftigkeit neben den Regelleistungen in den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung auch die Nebenkosten berücksichtigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Jobcenter übernimmt eventuelle Nachzahlungen bei Nebenkosten

Da sich die Nebenkostenabrechnung unter Umständen auf die Höhe der Leistungen für Unterkunft und Heizung auswirkt, sind Arbeitslosengeld II-Empfänger verpflichtet, die Nebenkostenabrechnung zeitnah beim zuständigen Jobcenter einzureichen. Weist die Nebenkostenabrechnung einen Nachzahlbetrag aus, so kann dieser unter Berücksichtigung der Angemessenheit vom Jobcenter übernommen werden.

Leistungsberechtigte müssen Jobcenter auch zu Guthaben informieren

Ein separater Antrag ist dazu nicht erforderlich. Es genügt die Vorlage der vollständigen Unterlagen. Die Übernahme einer Nachzahlung kann im Einzelfall auch dann erfolgen, wenn die Abrechnung einen Zeitraum vor dem Arbeitslosengeld II-Leistungsbezug betrifft. Angesichts der geltenden Mitwirkungspflicht haben Leistungsberechtigte das Jobcenter auch zu einem Guthaben im Rahmen der Nebenkostenabrechnung zu informieren.

Eine Rückerstattung bzw. eine Gutschrift mindert dann gegebenenfalls ab dem Folgemonat die Leistungen für Unterkunft und Heizung. Als Beleg der Gutschrift ist zusätzlich der entsprechende Kontoauszug beim Jobcenter einzureichen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Weitere Informationen unter: www.jc.salzlandkreis.de