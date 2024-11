Für ihren sehr guten Abschluss als Fachwirtin im Gesundheits- und Sozialwesen ist die Bernburgerin Tabea Knörnschild von der IHK Halle-Dessau als Fortbildungsbeste geehrt worden. Was sie an ihrer Arbeit besonders schätzt.

Bernburg/MZ - Auf die Frage, was sie an ihrem Beruf mag, muss Tabea Knörnschild kurz überlegen – nicht etwa, weil ihr nichts einfällt, sondern weil es sehr viele Dinge gibt. „Ich mag die vielfältigen Aufgabenbereiche und dass ich die Möglichkeit habe, Projekte mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen“, erzählt die 36-jährige Logopädin, die seit etwa zweieinhalb Jahren standortübergreifende Leiterin im Bereich Logopädie der Ameos-Region Ost ist. Dazu gehören die Standorte in Bernburg, Staßfurt, Halberstadt und Haldensleben. „Außerdem schätze ich die Arbeit mit den Patienten und den anderen Mitarbeitern. Wir haben ein tolles Team an Logopäden.“