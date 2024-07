Uwe Fischer (v.l.) und Toni Tietzel planen im August eine 80er-Party im Strandbad in Gerlebogk. Dabei ist eine bekannte Depeche-Mode-Coverband.

Gerlebogk/MZ. - Knapp vier Monate nach dem Bernabeum-Revival mit tausenden Besuchern soll bald wieder am Strandbad in Gerlebogk getanzt und gefeiert werden. Diesmal zur großen 80er-Open-Air-Party, die am Samstag, 31. August, ab 19 Uhr auf dem weitläufigen Gelände rings um die Strandbadbühne steigen soll. „Wir haben dafür eine der bekanntesten Depeche Mode-Coverbands Deutschlands gebucht“, sagt Mitveranstalter Uwe Fischer.