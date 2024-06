Reimar und Gerda Mehlhorn aus Bernburg haben ein sehr seltenes Jubiläum gefeiert: ihre Eiserne Hochzeit. Was ihr Rezept für eine lange Ehe ist.

Reimar und Gerda Mehlhorn aus Bernburg haben am Sonntag ihren 65. Hochzeitstag gefeiert.

Bernburg/MZ. - Es ist der 9. Juni 1959, also auf den Tag vor 65 Jahren gewesen, als Reimar und Gerda Mehlhorn aus Bernburg das Standesamt in Warnemünde betraten. „Wir waren zu der Zeit schon sieben Jahre verlobt, jetzt wollten wir heiraten und haben gefragt, ob noch ein Termin frei ist – und das war er“, erinnert sich Gerda Mehlhorn an ihren Hochzeitstag.