Könnern/MZ. - Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmorgen auf der Landstraße zwischen Alsleben und Könnern ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 58-jähriger Kradfahrer gegen 8.15 Uhr aus Könnern in Richtung Alsleben unterwegs. Auf Höhe der Ortslage Trebnitz geriet er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und blieb im Straßengraben stecken. Dadurch schleuderte er noch weitere elf Meter durch die Luft auf den angrenzenden Acker. Nach einer ärztlichen Notversorgung wurde er schwer verletzt mittels eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik nach Halle gebracht. Das Krad wurde mit Totalschaden von einem Abschleppdienst geborgen.