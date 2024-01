40 Wagemutige gehen im vereisten Schachtsee in Neugattersleben baden

Neugattersleben/mz. - Normalerweise verirrt sich am Ostufer des Neugatterslebener Schachtsees zu dieser Jahreszeit höchstens ein einsamer Spaziergänger. Doch am gestrigen Sonntag herrschte dort ein wahrer Massenauflauf. Mehr als 200 Zuschauer wollten sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen - das erste Neujahrsschwimmen des SC Bernburg, das in erster Linie von Lauftreffmitglied Christina Spangenberg initiiert wurde.