Ein 63-jähriger Mann hat 17 Vorstrafen wegen Fahrens ohne Führerschein gesammelt und wurde wegen dieses Delikts auch in Bernburg erwischt. Welche Strafe erhalten hat.

38 Jahre unerlaubt mit dem Auto unterwegs - nun ist Urteil am Amtsgericht Bernburg gesprochen worden

Ein Mann ist 38 Jahre ohne Führerschein unterwegs gewesen.

Bernburg/mz. - Kopfschüttelnd, vor sich hin grummelnd und voller Unverständnis über die aus seiner Sicht zu harte Entscheidung verließ der 63-jährige gebürtige Hamburger das Gebäude des Amtsgerichts Bernburg und fluchte leise vor sich hin.