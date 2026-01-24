weather schneeregen
  4. Prozess: 38 Jahre unerlaubt mit dem Auto unterwegs - nun ist Urteil am Amtsgericht Bernburg gesprochen worden

Ein 63-jähriger Mann hat 17 Vorstrafen wegen Fahrens ohne Führerschein gesammelt und wurde wegen dieses Delikts auch in Bernburg erwischt. Welche Strafe erhalten hat.

Von Carsten Roloff 24.01.2026, 10:17
Ein Mann ist 38 Jahre ohne Führerschein unterwegs gewesen.
Ein Mann ist 38 Jahre ohne Führerschein unterwegs gewesen. (Symbolbild: picture alliance / ZB)

Bernburg/mz. - Kopfschüttelnd, vor sich hin grummelnd und voller Unverständnis über die aus seiner Sicht zu harte Entscheidung verließ der 63-jährige gebürtige Hamburger das Gebäude des Amtsgerichts Bernburg und fluchte leise vor sich hin.