Bernburg/MZ. - Die Stadtwerke Bernburg (SWB) bieten seit Jahresbeginn auch einen dynamischen Stromtarif an, der die tatsächlichen Kosten der Energieerzeugung und -versorgung spiegelt. „Wir sind dazu gesetzlich verpflichtet“, erklärt der kaufmännische Geschäftsführer Wolf-Dietrich Hanzlik. Für interessierte Kunden ergeben sich damit neue Chancen, aber auch Risiken. Denn ein Teil des Preises im Tarif „Mein BernburgStrom flex“ orientiert sich an den Einkaufspreisen an der Europäischen Strombörse (EPEX) in Leipzig, die demnächst jede Viertelstunde wechseln.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.