30. Weinmarkt in der Talstadt Bernburgs

Bernburg/MZ - Zwei Dinge hört und liest der Freund des Rebensaftes gerne. Erstens: „Der Wein kann mit Recht als das gesündeste und hygienischste Getränk bezeichnet werden.“ Und zweitens: Von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. August, wird in der Talstadt auf dem Markt der 30. Bernburger Weinmarkt ausgerichtet. Während für das Zitat kein Geringerer als Louis Pasteur (1822 bis 1895) verantwortlich ist, so hat für das traditionelle Weinfest die Stadt Bernburg die Planungen übernommen.

Leitungen werden verlegt

Bereits am Mittwoch waren städtische Mitarbeiter unterwegs, um die erste Bude aufzubauen und für einen reibungslosen Ablauf der Organisation zu sorgen. Schließlich müssen Strom- und Wasserleitungen verlegt und in diesem Zusammenhang für die Sicherheit Kabelbrücken gesorgt werden. Schließlich erwarten die Stadt sowie die sieben Winzer Tausende Besucher.

Am Donnerstag schließlich wird im Laufe des Tages die große Bühne errichtet, berichtet Kerstin Schmidt, Leiterin des Schul-, Kultur- und Sportamtes der Stadt. Zudem wird zu der bereits bestehenden öffentlichen Toilette ein zusätzlicher WC-Wagen aufgestellt. Auch die ersten Winzer sollen am Donnerstag bereits in die Saalestadt kommen, denn manche haben einen recht langen Anfahrtsweg. Zudem hat dies den Vorteil, dass nicht alles erst am Freitag über die Bühne gehen muss und die Aufbausituation dadurch entschärft wird.

Edle Tropfen

Zum ersten Mal mit dabei ist beim Weinmarkt beispielsweise das Weinhaus L. Bastian aus Endingen am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg. Aber auch die anderen Weinhändler werden ihre guten Tropfen mit nach Bernburg bringen, um die Gaumen der Besucher zu verwöhnen. Darüber hinaus gibt es durch das umfangreiche Rahmenprogramm ziemlich mit viel Musik und Unterhaltung auf die Ohren.